"Incuria e degrado, la giunta fa finta di non vedere"

"Il degrado dilaga nel paesi della Piana". Duro attacco dei consiglieri comunali della Lega che invitano sindaco e assessori a uscire dal palazzo di Piazzale Aldo Moro per vedere "se hanno il coraggio di affermare che vi è cura e manutenzione dei luoghi pubblici – affermano i consigliere d’opposizione -. La realtà è ben diversa. E’ il caso di via Guido Rossa nei pressi del Palapiaggia, dove abbiamo trovato spazzatura per terra, segnali stradali pericolanti e riversi, transenne sistemate per delimitare cassette dell’Enel dismesse, pezzi di legno con chiodi sporgenti dietro le porte del calcetto, campo di pallavolo dissestato e prato sporco e non curato". I consiglieri leghisti tracciano quindi un lungo elenco di "mancanze" che vanno dalle "rotonde non curate, via dei Marchi piena di buche e pericolosa", alla mancanza di guardrail "in via di Rogio.

Anche a Marlia stesso degrado – aggiungono – in via del Prete vicino al monumento ai caduti ci sono lastre di ferro e griglie malmesse sulla carreggiata, mentre in via del Monumento all’intersezione con viale Europa uno spartitraffico non è segnalato". Nel mirino anche le videocamere al mercato di Marlia e al parcheggio del Palapiaggia "non segnalate da cartelli" come previsto dalla legge.