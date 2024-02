Incontro tra i sindaci e l’Arcivescovo L'Arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, ha incontrato i sindaci dei Comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia e Pescaglia per discutere di collaborazione per il territorio, affrontando temi come l'impoverimento demografico e l'integrazione sociale.