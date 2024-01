Incontro sulla pace nella sala parrocchiale della chiesa di S.Marco

“Oltre la guerra. Solo la pace è necessaria e giusta“. Questo è il titolo dell’incontro che si terrà domani alle ore 17.30, nella Sala parrocchiale di San Marco (via delle Ville Prima, 36) a Lucca. "Nell’attuale momento storico in cui le armi e la violenza sono da troppi considerati l’unica strada per la risoluzione dei conflitti e in cui si assiste ormai a una “guerra mondiale a pezzi” – spiega una nota dei promotori – è ancor più necessaria una riflessione sulla necessità della pace". Per questo la Commissione Giustizia e Pace, l’Ufficio della pastorale sociale e la Caritas della Diocesi di Lucca propongono un incontro per approfondire il contesto attuale e le ragioni della pace.

Tutti sono invitati a partecipare: dopo una introduzione di Giovanni Belletti, presidente Commissione e Giustizia e Pace della diocesi di Lucca, interverranno: Luca Ferrucci, professore ordinario di Economia e Management delle Imprese al Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia e Michele Zanzucchi, giornalista, docente di comunicazione all’Università Gregoriana e Istituto universitario Sophia. Seguirà la possibilità di porre domande e dialogare con i due relatori. Concluderà l’incontro l’arcivescovo, monsignor Paolo Giulietti.