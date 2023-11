Incontro per dire no agli Assi Viari: "Uniamo tutti i cittadini e comitati"

Un incontro pubblico per parlare degli Assi viari. A promuoverlo è Unione Popolare che domani alle 21, nella sala del Consiglio comunale di Capannori, si confronterà con i cittadini e i rappresentanti del Forum per la tutela dell’ambiente e della salute, oltre al Comitato Altrestrade

e il coordinamento “NO asse di Viareggio”. Si tratta, come contenuto nella nota di Unione Popolare, "di una occasione di approfondimento e confronto con tutti gli attori impegnati nella lotta contro il progetto assi viari, per ribadire le ragioni dei no e le proposte alternative per una mobilità sostenibile e a tutela della salute e dell’ambiente". Unione popolare da sempre esprime la netta contrarietà al progetto, e insieme ai Comitati si è impegnata nella raccolta delle firme attraverso una petizione. "Un impegno inevitabile – prosegue la nota – visto che, come denunciano da anni Legambiente e il comitato Altrestrade e negli ultimi mesi anche il Forum per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, gli assi viari sono un progetto devastante per il territorio, obsoleto, insostenibile e inutile; un progetto autoritario e antidemocratico, visto che sono stati negati gli esiti dell’inchiesta pubblica e non è stato tenuto conto delle osservazioni di comitati, associazioni e cittadini". Unione popolare, inoltre, condanna "le ambiguità e le giravolte delle amministrazioni di Lucca e di Capannori, in primis il sindaco Pardini, che dopo aver annunciato in campagna elettorale l’impegno a contrastare gli assi viari, ha risposto solerte ai richiami di Roma cambiando nettamente posizione, accettando il progetto e ponendosi in totale continuità con la precedente amministrazione".

"Il sindaco di Capannori Menesini - prosegue la nota - , dopo anni di ambiguità e i teatrini sulla stampa dell’assessore Del Chiaro con attacchi alla giunta Pardini, ha abbassato le barricate avviando l’iter per firmare il protocollo d’intesa con la Regione con il voto quasi unanime della giunta; una conferma di quanto già si sapeva da tempo: neanche la giunta di Capannori e quasi tutte le forze politiche che ne fanno parte, Partito Democratico in primis, hanno mai avuto intenzione di mettere in discussione il progetto nel suo insieme". Conclude la nota: "Una logica che caratterizza da decenni le amministrazioni locali e regionali e i governi sia di centrodestra che di centrosinistra e che ha spalancato le porte a inutili grandi opere che espongono il territorio a rischi, quale il dissesto idrogeologico".

Maurizio Guccione