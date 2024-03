Incontro online dedicato a Licia Collobi Ragghianti

Giovedì 14 marzo dalle ore 17.30 alle 19, per la serie di conferenze online “Vite, carte, memorie. Archivi di donne in Toscana”, a cura dell’Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne “Alessandra Contini Bonacossi” di Firenze, è in programma un incontro dal titolo “Licia Collobi Ragghianti (1914-1989). Ritratto di una storica dell’arte”. L’incontro sarà moderato da Monica Valentini e introdotto dal direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni. Interverranno come relatrici Eleonora Caggiati, storica dell’arte e dell’architettura, titolare alla Fondazione Ragghianti, nell’annata 2022-2023, di una borsa di studio post-dottorale incentrata sulla figura di Licia Collobi Ragghianti (che sfocerà presto nella pubblicazione di un libro delle Edizioni Fondazione Ragghianti), e l’archivista Laura Macchi, responsabile del riordino e dell’inventariazione degli archivi delle storiche dell’arte Licia Collobi Ragghianti, Isa Belli Barsali e Ida Cardellini conservati dalla Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti - ETS a Lucca. Per seguire l’evento sarà necessario collegarsi dal sito dell’Archivio per la memoria e la scrittura delle donne (https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/memoriadonne/), che dal 1998 promuove la valorizzazione e la conservazione della memoria e della scrittura femminile. Gli incontri sono patrocinati dalla Soprintendenza della Toscana e dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Napoli.