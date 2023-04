Incontro e confronto I ragazzi dibattono con le istituzioni

Essere giovani nel 2023… un tema complicato, con molte sfaccettature e di cui è importante parlare, soprattutto e a maggior ragione con i giovani, i veri protagonisti. Proprio su questo tema, ieri mattina a Palazzo Ducale, si è tenuto un convegno organizzato da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana dedicato alla partecipazione giovanile.

Una mattinata di incontro e di confronto cui hanno partecipato i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori del territorio, della consulta provinciale e del parlamento degli studenti, insieme a Sara D’Ambrosio, consigliere provinciale della Provincia di Lucca e sindaco di Altopascio, e Valentina Mercanti, consigliere regionale della Toscana. Faccia a faccia con le istituzioni, gli studenti hanno potuto rivolgersi direttamente ai rappresentanti della Provincia e della Regione, con la possibilità di affrontare tematiche importanti quali la partecipazione giovanile, il tasso di occupazione e le opportunità lavorative da aspettarsi dopo il diploma, i diversi progetti formativi e didattici disponibili e molto altro ancora.

L’obiettivo della mattinata è stato proprio quello di ascoltare le esigenze e le problematiche dei giovani, in modo da poter presentare loro e far conoscere tutte quelle opportunità lavorative, formative e didattiche a loro rivolte. "Con eventi come questo vogliamo promuovere e far conoscere opportunità lavorative, scolastiche e di formazione. Questo è un prezioso momento di ascolto verso i rappresentanti e verso gli studenti, dove i giovani possono interagire in modo diretto tra di loro e con le stesse istituzioni – dicono Alessandro Rosati e Francesca Di Vita, ambassador di Giovanisì e organizzatori dell’evento (nella foto) – La mattinata non è solo destinata e focalizzata sul tema della scuola, vogliamo infatti creare queste occasioni di incontro per far emergere tutte le esigenze, i problemi e le necessità della nuova generazione, tenendo conto delle loro previsioni, dei dubbi e delle incertezze sul futuro e sul mondo del lavoro".

La Task Force di Regione Toscana - Giovanisì, coordinato da Bernard Dika, portavoce del Presidente della Regione Giani, coinvolge quaranta ragazze e ragazzi e ha l’obiettivo di creare momenti di confronto e dialogo sul progetto regionale proprio con coloro che sono i destinatari delle opportunità, per discutere sui temi e sulle politiche a loro rivolte.

"Questo è un progetto che sta crescendo sempre di più. Il confronto con i giovani è fondamentale, ci permette di avere un dibattito aperto e di informare la nuova generazione sulle opportunità che vengono loro offerte. Il collettivo e la consapevolezza ci permettono di guardare ad un futuro pieno di opportunità, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo" conclude D’Ambrosio.

Giulia Alberigi