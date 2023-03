Incontro con Pacmogda al Casinò Municipale

Oggi pomeriggio, alle 17 l’associazione Partecipazione & Sviluppo presenta il libro "Basnewende" della scrittrice italiana, ma di origini ivoriane e burkinabè, Talatou Clèmentine Pacmogda al Casinò Municipale di Ponte a Serraglio. Modera il giornalista Andrea Cosimini. Sarà un evento speciale, che toccherà il cuore di tutti, inserito all’interno del calendario de "Il mosaico del volontariato", la settimana che il Comune di Bagni di Lucca ha voluto dedicare quest’anno alle associazioni di volontariato del territorio. Il suo libro "Basnewende" è una storia vera, drammatica ma piena di speranza. Nata in Costa D’Avorio, da genitori burkinabè emigrati, Clèmentine è cresciuta in Burkina Faso dove, tra mille difficoltà e stenti, è riuscita a conseguire gli studi universitari, fino a laurearsi brillantemente nel 2008 e a vincere una borsa di studio per la Normale di Pisa. Autrice di due libri sulla sua vita, oggi è una cittadina italiana che vive a Borgo Val di Taro, con il marito Dario e la figlia Eufrasia.