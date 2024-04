Incontro con il Premio Strega Emanuele Trevi e “La casa del mago“

Il Premio Strega Emanuele Trevi arriva a Lucca domani per presentare alla Biblioteca Civica Agorà domani alle 18.30 il suo ultimo romanzo, “La casa del Mago” (Ponte alle Grazie, 2024). L’evento si inserisce nelle due date, sempre a cura della Fondazione BRF Onlus, in vista del Festival Lucca in Mente che si terrà a Villa Bottini dal 15 al 19 maggio. Presentato dalla scrittrice Flavia Piccinni, Trevi parlerà del suo romanzo più personale, “La casa del mago” (Ponte alle Grazie), un’opera di introspezione e analisi del complesso legame familiare che unisce un padre e un figlio. “La casa del mago” non è solo una storia personale, ma diventa un veicolo per esplorare i territori profondi dell’anima umana, la ricerca di comprensione all’interno dei legami familiari e il viaggio attraverso la storia personale e collettiva. L’opera si distingue per la sua capacità di mescolare vari generi letterari, offrendo uno sguardo commovente e allo stesso tempo ironico sulla figura del padre dell’autore, il noto psicoanalista junghiano Mario Trevi. La narrazione invita i lettori a riflettere sull’essenza della vita, sul lutto e sui collegamenti che trascendono il tempo e l’esistenza.

L’evento promette di essere un tuffo avvincente nell’opera più personale di Trevi, che riflette non solo sull’eredità di suo padre ma serve anche come esplorazione della psiche umana e dei suoi intricati legami con il passato. “Siamo entusiasti di questo primo appuntamento che ci permetterà di tornare a incontrare gli appassionati di letteratura in vista dei 5 giorni di Lucca In Mente, a maggio a Villa Bottini, che ospiteranno protagonisti del panorama culturale e scientifico del nostro Paese”, così i direttori artistici dell’evento, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. La presentazione è organizzata con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Crl.