Incontro con i cittadini a Borgo a Mozzano: presentato nuovo piano di telefonia comunale

Incontro del sindaco con i cittadini sulle antenne della telefonia. Un incontro molto atteso e partecipato, nel corso del quale il sindaco Patrizio Andreuccetti e gli esponenti della giunta hanno ribadito la volontà dell’amministrazione di approvare in consiglio comunale un nuovo regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazioni, ossia del piano delle antenne. Molti i cittadini che hanno partecipato all’incontro di presentazione del regolamento, la maggior parte di Diecimo, dato che i piani di sviluppo presentati a oggi dalle diverse società di telefonia riguardano soprattutto quella porzione di territorio, dove c’erano state proteste da parte della popolazione residente.

"Abbiamo ritenuto fondamentale organizzare un’occasione di incontro e divulgazione con i cittadini - spiega Andreuccetti - . Visto l’elevato numero di richieste dei gestori di telefonia relative allo sviluppo della propria rete, in particolare riferito al nuovo segnale 5G, il 13 aprile abbiamo deciso di avviare le procedure per dotare il nostro comune del piano delle antenne, che ha come obiettivo principale quello di regolamentare lo sviluppo delle reti di telecomunicazione sul territorio comunale".

"Con questo strumento - aggiunge - il Comune potrà concordare e indirizzare dove installare gli impianti, senza che questo avvenga in modo indiscriminato attraverso l’accordo diretto tra gestori e privati: così è possibile salvaguardare il paesaggio, concordare i percorsi da affrontare con i cittadini ed escludere aree maggiormente sensibili, come quelle vicino ad abitazioni o scuole. In occasione dell’assemblea con la cittadinanza, i tecnici di Polab, l’azienda incaricata dello studio dal Comune, hanno illustrato l’analisi effettuata sullo stato attuale delle reti di telefonia e assimilabili e del loro collocamento sul territorio borghigiano. I luoghi idonei individuati sono: il terreno comunale presso il depuratore di Diecimo, il terreno comunale in via della Baccanella e il parcheggio camion sempre in via della Baccanella".

Marco Nicoli