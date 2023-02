Nei prossimi giorni, data possibile il 22 febbraio, il professor Stefano Bucciarelli dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Lucca condividerà con gli studenti della scuola Media "Pea" di Porcari un approfondimento sulla questione adriatica, le foibe e sull’esodo di istriani, fiumani e giuliano-dalmati nel secondo dopoguerra. L’incontro è patrocinato dal Comune e organizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo, a conferma della centralità che l’amministrazione riconosce alle politiche educative per la formazione della coscienza civile e della consapevolezza del passato.

"Come già accaduto per la Giornata della memoria, anche per il Giorno del ricordo ci siamo affidati all’Isrec. Conoscere i fatti - commentano il sindaco Leonardo Fornaciari e l’assessora alla Cultura e alla Scuola Eleonora Lamandini - è il primo passo per maturare una coscienza critica e opporre un convinto no ad ogni estremismo o fanatismo".