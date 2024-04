Incontro con Decaro e la compagnia

Enzo Decaro, (nella foto) attore tra i più noti e amati del panorama nazionale impegnato in questi giorni sul palco del Teatro al Giglio, incontrerà assieme agli attori del suo spettacolo il pubblico lucchese domani alle ore 18 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (in piazza San Martino n.7), con ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. L’evento rientra nel progetto “Incontro con gli attori” frutto della collaborazione fra Teatro del Giglio, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Insieme a Decaro, la Compagnia Luigi De Filippo con Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Carmen Landolfi, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo, Ingrid Sansone, a dare corpo e voce, per questa tragedia tutta da ridere, a una serie di caratteri dai nomi improbabili che sono in qualche modo versioni moderne delle maschere della commedia dell’arte (al Giglio da stasera a domenica 14 aprile). Lo spettacolo, una produzione “I due della città del sole“, è firmato per la regia da Leo Muscato che, pur rispettando i canoni della tradizione del teatro napoletano, ha voluto dare alla storia un sapore più contemporaneo. Iinformazioni: www.fondazionebmlucca.it e www.teatrodelgiglio.it