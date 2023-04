Incontri su come riconoscere le truffe

Conoscere i trucchi adottati dai malviventi, le strategie di approccio, può salvare da brutte sorprese. L’amministrazione Menesini, con i carabinieri del Capannorese, accende i riflettori sulla questione delle truffe e mette in campo numerose assemblee pubbliche per dialogre con i cittadini e fornire informazioni utili a garantire la sicurezza urbana. A tenere gli incontri saranno l’assessore alla sicurezza urbana Lucia Micheli, la comandante della polizia municipale Debora Arrighi e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Ecco il calendario delle assemblee, che si svolgeranno tutte alle 18: giovedì 13 a Guamo, nei locali parrocchiali; venerdì 14 a Marlia, nella sala Logos; lunedì 17 a Capannori, nella sala del consiglio comunale; giovedì 20 a Tassignano, nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia; giovedì 27 a Segromigno in Piano, nei locali parrocchiali. Info alla mail [email protected] o al numero 0583428211.