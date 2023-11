Incontri in fabbrica tra dipendenti e psicologhe del centro antiviolenza

Costruire una narrazione contro violenza di genere e discriminazioni perché si creino nuovi strati di pelle capaci di innescare processi di consapevolezza in una comunità, quella della fabbrica, che è a sua volta una società viva, scandita da intrecci interpersonali. La Smith International Spa, stabilimento con sede a Saline di Volterra, parte del gruppo SLB, dove si producono scalpelli per il settore oil & gas, mette a punto un piano che ha come architravi l’inclusione e la sensibilizzazione ai temi che afferiscono alle barbarie della violenza perpetrata contro le donne. E’ la fabbrica che si fa officina di idee e progetti mirati a abbattere stereotipi di genere, di credo religioso, di appartenenza intrinseca a una società che non è quella italiana, e a far germogliare un seme, in un ambiente che è oltre il 90% composto da dipendenti uomini: un passo di crescita personale e collettiva sui temi degli abusi e della ferocia contro le donne.

"Tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024 partiranno una serie di incontri in fabbrica fra i nostri dipendenti e le psicologhe del centro antiviolenza di Lucca - spiegano, per Smith, la responsabile risorse umane Fernanda Gugliotta e Riccardo Gronchi, responsabile ingegneria di produzione - la violenza di genere è un problema di tutti. Avvieremo un percorso di formazione per sviluppare una consapevolezza, perché l’educazione è la base. E’ la responsabilità sociale che nasce all’interno del luogo di lavoro, per quanto ci attiene, essendo azienda metalmeccanica, per la stragrande maggioranza composta da uomini. La fabbrica assorbe 8 ore al giorno della vita di una persona, è un ente vivo e non possiamo volgere le spalle a certe tematiche".

Smith ha circa 140 dipendenti tra diretti e indiretti: le donne nel settore produzione sono 2 operatrici alle macchine utensili e 3 al controllo qualità. "C’è quindi una barriera da abbattere - rimarcano i responsabili - perché vi siano più donne in fabbrica, cogliendo il valore legato alle diversità. Sul mercato sono presenti poche ingegnere, ancor meno donne tecniche specializzate. Per questo è in corso un processo di nuova ingegneria. I macchinari, in qualsivoglia stabilimento, sono tarati per una corporatura media che fa riferimento a quella maschile. Motivo che ci ha spinto a rivedere i nostri macchinari affinché gli stessi siano accessibili a tutti, per avere un ambiente di lavoro più inclusivo". E il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Smith inaugurerà una panchina rossa nello stabilimento.

Ilenia Pistolesi