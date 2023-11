Incontri e dischi da scoprire: domani Amatulli parlerà di ‘Smash’

Proseguono gli appuntamenti del mercoledì allo Sky Stone & Songs, con altri dischi da scoprire assieme agli appassionati. Il prossimo incontro di ‘Wednesday Breaks My Heart’ è per domani quando, a partire dalle 18, Antonio Amatulli parlerà di ‘Smash’ degli Offspring. Terzo album della band americana, ‘Smash’, uscito nel 1994, è il disco che ha portato gli Offspring alla popolarità mondiale, facendoli conoscere in ogni angolo del pianeta: non a caso ha venduto oltre 11 milioni di copie, diventando l’album più venduto da un’etichetta indipendente, la Epitaph.

Si prosegue con l’incontro del 29 novembre, sempre dalle 18, quando scopriremo i segreti di ‘Pressure & Time’ dei Rival Sons, attraverso lo sguardo di Gianluca Baroni, che ci parlerà del secondo album della band statunitense, uscito nel 2011 e che vanta la copertina di Storm Thorgerson, al quale si devono alcune delle cover più famose della storia della musica contemporanea, avendo dato immagine agli album di band come Led Zeppelin e Pink Floyd.

Mentre il calendario corre e ci avvicina sempre più al Natale, allo Sky Stone si continua a parlare di musica: il 6 dicembre, infatti, protagonista è Andrea Ladogana che racconta ‘Leftism’ dei Leftfield, album di debutto del duo inglese di musica elettronica, uscito nel 1995 e che ha segnato la storia di questo genere, anche grazie a ospiti di tutto rispetto come John Lydon dei Sex Pistols e Public Image Limited e Toni Halliday dei Curve. Per questo disco venne coniata la definizione di ‘progressive house’, ma in molti hanno trovato questa etichetta limitante rispetto ai numerosi generi musicali che si possono trovare nelle sue tracce.

Prima della pausa natalizia, il 13 dicembre, il libero spazio dello Sky Stone sarà tutto di Alice Bertini che parlerà di un classico: ‘A night at the Opera’ dei Queen, quarto album in studio della band di Freddy Mercury, pubblicato per la prima volta nel 1975.