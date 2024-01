Incontri con i residenti per la circonvallazione

Sono partiti gli incontri con i cittadini di Badia Pozzeveri per parlare, discutere e confrontarsi sul tracciato della circonvallazione di Altopascio, che interesserà via di Tappo. Sindaco, giunta e consiglieri di maggioranza hanno incontrato nei giorni scorsi i cittadini delle zone della frazione maggiormente coinvolte nella realizzazione del progetto. Incontri porta a porta durante i quali è stato presentato il tracciato e sono state raccolte le preoccupazioni, le domande e i suggerimenti dei residenti. Gli incontri hanno fornito l’opportunità di discutere con i cittadini, mostrando loro lo stato attuale del progetto e le prospettive future, il tutto in collaborazione con la Provincia di Lucca, titolare della progettazione.

Una partecipazione porta a porta, direttamente a casa dei residenti, con l’obiettivo di instaurare con la comunità un dialogo diretto. "La circonvallazione non è solo una importante e attesa soluzione infrastrutturale, ma un’opportunità per affrontare alcune problematiche preesistenti nella frazione – commenta il sindaco Sara D’Ambrosio, - è quindi l’occasione per andare a intervenire su una serie di criticità segnalate anche dai cittadini, con l’obiettivo di risolverle: dalla possibilità di migliorare l’accessibilità di alcune corti alla maggiore vivibilità del territorio con la creazione di aree e percorsi pedonali sicuri".

"Quello di sabato scorso è stato il primo di una serie di incontri, - concludono -ulteriori informazioni sugli appuntamenti futuri saranno fornite nei prossimi giorni. Inoltre, tutti i materiali sono già disponibili e consultabili sul sito della Provincia di Lucca e saranno resi fruibili anche in Comune".

M.S.