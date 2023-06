Incontra lo sport In memoria di Luca

A cura dell’associazione Il Sogno onlus e il Comune di Castelnuovo è stato presentato l’evento sociale che si terrà il 10 giugno allo stadio Nardini e al palazzetto dello sport, dal titolo "Incontra il tuo sport – 1° Memorial Luca Terigi". Sarà una giornata rivolta a chiunque voglia conoscere e sperimentare le varie discipline sportive presenti all’iniziativa e soprattutto divertirsi, dalle persone giovani e meno giovani, portatrici di qualche disabilità, agli anziani. Erano presenti l’assessore comunale Alessandro Pedreschi e la dottoressa Lucia Cavani e altre giovani collaboratrici dell’associazione Il Sogno. Per sabato 10 giugno sono coinvolte un po’ tutte le associazioni sportive di Castelnuovo e dell’intera valle del Serchio e l’incontro è aperto a tutti gli interessati dell’intera provincia di Lucca e oltre. Basta arrivare a Castelnuovo e partecipare, senza alcuna prenotazione.

Le società sportive, in particolare in questa occasione, si impegneranno a presentare le proprie attività sotto l’aspetto dell’accessibilità anche per coloro che hanno problematiche fisiche e motorie. Alle 11 e alle 15 si terrà una passeggiata con jolette, messa a disposizione dalla sezione di Castelnuovo del Club Alpino italiano. Sarà organizzato anche un pranzo merenda con gli autieri. Alle 16 spettacolo con Madame Santini & Peperina Show. L’evento è dedicato alla memoria del giovane Luca Terigi, precocemente scomparso, da sempre appassionato e praticante lo sport, dal karate alla boxe thailandese, al rugby. Tutto il ricavato della giornata verrà devoluto all’associazione Il Sogno al fine di finanziare il progetto Ludoteca, cioè la realizzazione di uno spazio gioco, nella sede di piazza delle Erbe, da condividere anche con i propri adulti di riferimento.

Dino Magistrelli