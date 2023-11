Inclusione tramite l’agricoltura. Arriva il progetto InSuperAbili

L’agricoltura a misura d’uomo che supera disabilità e difficoltà, capace di creare vera inclusione nel territorio.Nasce con questi presupposti il progetto ‘InSuperAbili’, promosso dai Comuni di Altopascio e Pescaglia insieme a quattro aziende agricole del territorio, Spinori di Simone Carrara, Miele Merlin di Simona Fambrini, Lucarotti e Filippini, con il supporto del Comune di Lucca. È stato presentato ieri mattina, alla presenza di Valentina Bernardini, assessore al welfare del Comune di Altopascio, Andrea Bonfanti, sindaco di Pescaglia, Simone Carrara, responsabile del progetto. ‘InSuperAbili’ ha preso il via la scorsa estate con l’idea di proseguire e ingrandirsi anche nell’estate 2024, proponendo percorsi, calendari e attività diversificati a seconda delle aziende coinvolte. Nato nell’ambito dello specifico bando regionale per l’agricoltura sociale proposto dalla regione Toscana, nella sua prima fase il progetto ha coinvolto oltre 10 ragazzi e ragazze con diverse disabilità.

I prossimi passi prevedono un programma di attività invernali e la ripresa, in primavera, del calendario a pieno ritmo. Molti gli obiettivi del progetto, pensato per riuscire a garantire la possibilità di consegnare a tutti i ragazzi strumenti utili per l’ inserimento nel mondo lavorativo, promuovendo l’inclusività e l’accessibilità nelle aziende.

Focus centrale resta, la capacità di socializzazione e incontro tra mondo della disabilità e settore produttivo, innescando uno scambio continuo e reciproco che permette, ai destinatari del progetto, di utilizzare le potenzialità delle attività agricole a vantaggio di un benessere psico-fisico e alimentare. È necessario anche per le aziende coinvolte, riuscendo a sviluppare percorsi formativi dedicati all’agricoltura biologica, dell’allevamento e dell’apicoltura, per ampliare le occasioni di inserimento lavorativo.

"Promuovere l’inclusione e l’accessibilità - ha commentato l’assessore Bernardini - è uno dei principali doveri di un amministratore. La vita quotidiana, fatta di piccole grandi barriere e di ostacoli a volte troppo alti da superare, può essere resa più semplice, più equa e più giusta se tutti ci impegniamo e proviamo, per un poco, a camminare nelle scarpe degli altri. Ringrazio i partecipanti e i promotori di questo progetto per aver dato una possibilità così affascinante e unica ai ragazzi che hanno preso parte a InSuperAbili".

Rebecca Graziano