Inclusione e divertimento Sabato in salute al parco fluviale

Una giornata all’insegna dello sport quella che si è svolta ieri nel Parco Fluviale alla quale hanno partecipato molte associazioni sportive del territorio che hanno organizzato un programma ricco di eventi aperti a tutti ed esibizioni.

Almeno venti le discipline sportive rappresentate e altrettanti gli stand e i punti di informazione nei quali poter conoscere le associazioni e i loro rappresentanti, sempre disponibili a coinvolgere i ragazzi e le ragazze di ogni età. Sì, perché lo sport è prima di tutto inclusione e divertimento, oltre che benessere e salute fisica.

Non si è fatta attendere l’adesione e la partecipazione da parte della cittadinanza, tante famiglie hanno infatti scelto di trascorrere la mattina o il pomeriggio al parco, dando così un momento di svago e spensieratezza ai propri figli che hanno avuto la possibilità di giocare e provare sport differenti.

Dal basket al ciclismo fino alla scherma e al pattinaggio, la scelta degli sport da sperimentare e provare, magari per la prima volta, era veramente ampia e chissà se nella giornata di ieri non sia in molti ragazzi e ragazze maturata la volontà di aderire a una delle varie associazioni presenti e di iniziare una nuova carriera sportiva.

"Facciamo baseball con tutte le categorie, dagli esordienti agli amatori, con un centinaio di soci iscritti – dice Giampaolo Mazzarri, vicepresidente della società Drk Sport - Il nostro focus è orientato prevalentemente sul settore giovanile che vogliamo continuare a far crescere coinvolgendo sempre di più i bambini. Il tutto è nato da un gruppo di ex giocatori di baseball con una squadra amatoriale nel 2015 e poi da lì è nata la società DRK Sport. Abbiamo iniziato a investire sul settore giovanile e con parte dei giovani e degli ex giocatori degli amatoriali abbiamo partecipato anche alla serie C nel 2020 e da allora siamo costantemente presenti e attivi sul territorio. Nel corso degli anni è aumentato l’interesse da parte dei ragazzi verso questo sport e da due bambini siamo riusciti a costituire tre squadre e a realizzare i primi risultati sportivi. Il baseball è uno sport molto inclusivo, tutti possono giocarci e abbiamo una forte attività sulla parte sociale e culturale".

"Siamo una realtà attiva dal 1962 nella pallavolo – spiega Roberto Arfavilla di Volley Pantera Lucca -, l’undicesima nata in Italia. Facciamo sia pallavolo maschile che femminile a San Marco e quest’anno abbiamo superato i 300 tesserati. La società è attiva in tutte le categorie giovanili e partecipiamo al campionato di prima divisione di serie D regionale, in più abbiamo anche i corsi per i bambini più piccoli".

"Rugby Lucca esiste dal 2006 e siamo 200 tesserati – dice Carlo Contu di Rugby Lucca -facciamo tutte le categorie di età sia nel maschile che nel femminile, dai 5 anni fino alla serie C".

Andrea Falaschi