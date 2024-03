Incidente tra auto e cinghiale nella notte, paura per un uomo

L’impatto si è rivelato terrificante e solo la fortuna ha impedito una tragedia. Incidente provocato dall’attraversamento di un cinghiale venerdì notte intorno alle 23,30, a Marlia, a poche centinaia di metri dall’incrocio con la via del Brennero, nei pressi della rotonda e del supermercato Esselunga, ma nel territorio di Marlia, la frazione più popolosa del Comune di Capannori. Un uomo al volante della sua utilitaria stava percorrendo il viale Europa quando, all’improvviso, l’animale ha attraversato la strada. Il conducente, malgrado un disperato tentativo di frenata, ha avuto pochissimo tempo e spazio per evitare l’ungulato, un esemplare adulto, di corporatura robusta e quindi piuttosto pesante. L’urto è stato tremendo ma per fortuna la scocca della vettura ha resistito. Inoltre l’auto non si è ribaltata, come invece accaduto in altre circostanze simili.

Dopo un primo momento di choc e leggermente ferita, la persona che era all’interno del veicolo è uscita da sola dall’abitacolo, lanciando l’allarme. Nonostante qualche acciacco e un pizzico di paura, comprensibile in questi casi, non c’è stato bisogno dell’intervento dell’ambulanza. La carcassa del cinghiale è rimasta in mezzo alla carreggiata e successivamente è stata rimossa. Sul posto, per verificare la situazione e svolgere accertamenti, sono arrivati i carabinieri. I militari si sono dovuti occupare di un altro investimento, sempre di un cinghiale, poco più avanti, tra San Pietro a Vico e Ponte a Moriano.

Anche in quel caso macchina quasi distrutta, ma senza feriti gravi. Le due zone sono in linea d’aria a poche centinaia di metri l’una dall’altra e probabilmente c’era appostato un branco. Gli animali si sono poi divisi, attraversando in siti diversi, ma molto vicini. Il pericolo è stato notevole. Anche se, danni a parte, non ci sono stati feriti gravi.

Massimo Stefanini