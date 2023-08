Incidente sul lavoro a Porcari: 35enne precipita da un’altezza di 4 metri

Porcari (Lucca), 10 agosto 2023 – Incidente sul lavoro in una falegnameria a Porcari (Lucca). Secondo le prime informazioni un uomo di 35 anni straniero sarebbe caduto da un’altezza di circa 4 metri. L’incidente è avvenuto intorno alle cinque di questo pomeriggio, 10 agosto, per cause ancora da accertare. Il paziente è stato trasportato a Cisanello con Pegaso 3 in codice giallo per trauma toracico. Sul posto la Misericordia di Montecarlo, l’elisoccorso e sono state avvisate le forze dell'ordine e la medicina del lavoro della Asl.