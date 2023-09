Incidente sul lavoro a Vallico Sotto: operaio ferito con mola

Tanta paura nella tarda mattinata di ieri in un cantiere nella zona di via del Forno a Vallico Sotto, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, per un incidente sul lavoro. Intorno alle 11.30 è arrivata la chiamata con richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118 per un operaio di origini straniere, classe 1972, che aveva riportato una ferita a una gamba mentre stava operando con una mola all’interno dell’ambiente lavorativo. Nell’immediatezza si è mossa un’ambulanza infermieristica, India, da Barga con a bordo il personale paramedico. Una volta giunta sul posto, i sanitari hanno verificato le condizioni dell’uomo, giudicate non particolarmente gravi, ma che comunque necessitavano di un controllo più approfondito. Da qui, la decisione di trasportarlo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca per gli accertamenti del caso. Dell’avvenuto incidente sono stati avvisati anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, che attiveranno i controlli necessari a stabilire le cause, ancora in corso di verifica.