Capannori (Lucca), 21 agosto 2024 – Incidente stradale in località Lappato, a Capannori, intorno alle 15,30.

Due veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro in via Pesciatina: i vigili del fuoco di Lucca hanno dovuto far ricorso a pinze e divaricatori per liberare i conducenti, rimasti chiusi negli abitacoli. I malcapitati, rimasti coscienti durante tutte le operazioni di soccorso, sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia municipale.