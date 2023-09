Scontro fra auto e moto: 55enne in codice rosso

Lucca, 8 settembre 2023 – Incidente fra auto e moto avvenuto questa mattina, intorno alle 8, in via dei Bocchi a Segromigno in Piano (Lucca). Nello scontro è rimasto ferito un uomo di 55 anni che era alla guida della moto.

L’uomo ha riportato una frattura a una gamba ed è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Lucca. Sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Montecarlo e i vigili urbani di Capannori. Al vaglio la dinamica dello scontro.