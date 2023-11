Incidente a Porcari, muore investito da un’auto

Porcari (Lucca), 25 novembre 2023 – Tragico incidente stradale in via Puccini a Porcari. Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto. In base alle prime informazioni, il veicolo che ha travolto il pedone deceduto nell’impatto era guidato da una giovane donna. L’incidente è avvenuto in serata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza della Misericordia di Montecatini. Purtroppo però tutti i tentativi per salvare l’uomo sono stati vani. Presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti e i rilievi del caso.