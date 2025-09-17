Scontro in galleria, tre feriti sulla variante a Ponte a Moriano. Soccorso un 16enne con l’elicottero

Lucca, 17 settembre 2025 – Tre feriti nello scontro tra un bilico e un’auto sulla variante a Ponte a Moriano. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 all’interno della galleria Botri a Sesto di Moriano.

Nello scontro l’autista del mezzo pesante è rimasto illeso mentre sono rimaste ferite le tre persone che erano nell’auto: un ragazzo di 16 anni è stato portato con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale di Cisanello a Pisa in codice giallo per un trauma alla gamba; una donna di 54 anni in codice rosso (ma per dinamica) all’ospedale di Lucca; un’altra donna sui 70 anni portata in codice rosso per dinamica all’ospedale di Lucca. Nessuno dei tre feriti sarebbe particolarmente grave.

Sul posto oltre al Pegaso sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: ambulanze della Misericordia di Borgo a Mozzano, della Croce Verde di Ponte a Moriano e della Misericordia di Marlia, i carabinieri per i rilievi.

Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. La circolazione è andata in tilt.