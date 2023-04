Incidente, muore una donna: ha perso il controllo dell’auto

Borgo a Mozzano (Lucca), 26 aprile 2023 – Tragedia in provincia di Lucca: una donna è morta in un incidente stradale. Avrebbe perso il controllo dell’auto, forse a causa di un malore. La vittima ha riportato un gravissimo trauma cranico. E’ accaduto sulla via Lodovica, in località Diecimo, all’altezza di un distributore, poco dopo le 18 di mercoledì 26 aprile.

Sono stati gli automobilisti e la gente della zona a dare l’allarme al 118. Sono intervenute un’ambulanza con medico da Borgo a Mozzano e una senza medico della Croce Rossa di Bagni di Lucca. Vista la gravità della situazione era stato allertato anche l'elicottero Pegaso. Purtroppo invano. Sono quindi intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per la dinamica dell’incidente.