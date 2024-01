Incidente monopattino-camion. La giovane resta in gravi condizioni

E’ in gravissime condizioni la ragazza di 27 anni di origine straniera che venerdì mattina è stata urtata accidentalmente da un camion ed è caduta a terra gravemente ferita. E’ ricoverata nel reparto di terapia sub intensiva all’ospedale Cisanello di Pisa dove è stata sottoposta ad un delicato e complesso intervento chirurgico. Le lesioni subite sono serie, attraverso le immagini delle telecamere della videosorveglianza si cercherà di capire la dinamica esatta e se l’autocarro, lungo 16 metri, sia entrato in contatto con la giovane a terra, semplice ipotesi, ma da verificare. L’incidente si è verificato nello stesso punto esatto dove tempo fa una signora venne agganciata da un bilico e scaraventata contro il muro esterno dello storico istituto di educazione delle suore di Santa Zita. In quel tratto, che conduce in discesa verso il passaggio a livello, in direzione dei nuovi semafori di piazza del Porto, manca completamente il marciapiede e sia per i pedoni sia per i monopattini il rischio aumenta esponenzialmente.

Sarebbe consigliabile passare sul lato opposto, dove esiste il marciapiede che si trova di fronte a diverse attività produttive e che conduce sia verso corso Cavour, sia verso la stazione ferroviaria. Anni fa, praticamente a pochi metri di distanza, vi morì un giovane in bicicletta, che finì sotto la ruote di un Tir.

Per i monopattini comunque, il nuovo Codice della Strada introduce novità essenziali. L’obbligo di indossare il casco, attualmente solo per i minorenni, verrà esteso e il mancato rispetto comporterà una sanzione pecuniaria che dovrebbe variare tra i 100 e i 400 euro.

Per quanto riguarda l’assicurazione, va fatto un distinguo tra monopattini in sharing, già coperti da assicurazione e quelli privati che determina inevitabili spese per i proprietari dei mezzi: una polizza per i monopattini ha infatti un costo che parte da un minimo di 40 euro all’anno ma puo arrivare anche a 150. In futuro il proprietario dovrà poi assicurarsi che il proprio mezzo sia munito di targa, che è ovviamente necessaria per l’assicurazione. potrà essere richiesta alla Motorizzazione: questo è uno dei dettagli che sarà deciso con successivi decreti attuativi. Sarà presto necessario inoltre applicare al proprio monopattino gli indicatori luminosi di direzione. Poi ci sono limiti di velocità e regole di parcheggio.

Massimo Stefanini