Scontro fra auto e bicicletta: paura per un ciclista. Portato in ospedale con l’elisoccorso

Altopascio (lucca), 21 agosto 2023 – Grave incidente tra auto e bicicletta avvenuto questa mattina, poco prima delle 8 a Marginone, nel comune di Altopascio (Lucca).

I due mezzi si sono scontrati all'incrocio tra via Mammianese sud e via Cantini. Il ciclista, un uomo di 76 anni, ha riportato trauma cranico importante ed è stato portato in codice rosso, con Pegaso 1, all'ospedale di Cisanello. Sono intervenuti anche ambulanza della Croce Verde di Lucca, automedica di Lucca e vigili urbani.