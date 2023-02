Incidente a Lucca, frontale tra tir e furgone: sei feriti, tre gravi

Incidente in via Romana, frontale camion-furgone

Lucca, 22 febbraio 2023 – Grave incidente oggi a Lucca. Un tir e un furgone, per cause in via di accertamento, si sono scontrati in un frontale stamani intorno alle ore 7 in via Romana nella zona del Gran Hotel Guinigi poco prima del bar Le Giare. Il bilancio è drammatico: in base alle prime informazioni ci sarebbero sei operai feriti – tutti a bordo del furgone –, di cui tre in gravi condizioni.

Ad avere la peggio è stato l’autista del pulmino, portato con l’elisoccorso Pegaso in codice rosso a Cisanello, insieme a uno dei passeggeri portato anche lui in codice rosso a Pisa, ma in ambulanza. Dovrebbero essere meno gravi gli altri quattro trasferiti in ambulanza al San Luca, uno in codice rosso e gli altri tre in codice giallo. Illeso invece l’autista del camion.

Da una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che l’autista del pulmino abbia perso il controllo del mezzo, per cause ancora da chiarire, e sia andato a scontrarsi contro il camion che non è riuscito ad evitarlo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’automedica, un’ambulanza infermieristica, l’elisoccorso Pegaso, oltre alle forze dell’ordine.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico che è rimasto paralizzato a lungo. La polizia municipale ha chiuso il tratto di strada in via Romana dove è avvenuto l’incidente per permettere ai soccorritori di assistere i feriti e per i rilievi.