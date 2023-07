Travolto da una fiammata mentre installa un macchinario all’ospedale, gravi ustioni

4 luglio 2023 – Grave incidente sul lavoro all’ospedale San Luca di Lucca nel corso dell’installazione del secondo angiografo a servizio della Cardiologia. Questa mattina intorno alle 10 era in atto un intervento, concordato con l’area tecnica, su un quadro elettrico in tensione nella zona dell’Emodinamica. Per cause in corso di accertamento, si è verificato un corto circuito con lo sviluppo di una fiammata che ha investito un tecnico di 55 anni di Scandicci, procurandogli ustioni importanti, anche al volto.

L’uomo, prontamente soccorso dal personale sanitario, è stato stabilizzato in Pronto soccorso e quindi accompagnato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale di Cisanello (Pisa), dove adesso è ricoverato in prognosi riservata.

Il personale dell’ospedale ha provveduto a mettere in sicurezza l’area ed è in corso il ripristino l’alimentazione, che si è temporaneamente interrotta soltanto in alcuni settori dell’ospedale, in particolare Emodinamica e Blocco operatorio.