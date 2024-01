Incidente in una ditta a Marlia, lavoratore con trauma toracico in codice rosso

Marlia (Lucca), 25 gennaio 2024 – Incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 25 gennaio, all’interno della ditta DS Smith di Marlia nel comune di Capannori (Lucca). Per cause ancora in corso di accertamento un uomo, classe 1971, ha riportato un trauma toracico. L’uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lucca. Sono intervenuti l’ambulanza infermieristica India della Misericordia di Marlia e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL). Da chiarire la dinamica dei fatti.