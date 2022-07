Lucca, 29 luglio 2022 - Incidente sul lavoro. Un tecnico della telefonia è caduto da circa 3 metri trascinato dalla scala che è scivolata. E' successo in via Cenami.

L'uomo ha varie fratture ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. È ricoverato all'ospedale di Cisanello (Pisa) in terapia sub intensiva.