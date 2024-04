Scontro con un’auto: gravissimo un ciclista

Lucca, 9 aprile 2024 – E’ finito con la sua bicicletta contro una Renault, ha sbattutto violentemente sul cofano prima, successivamente è rimbalzato sul cristallo anteriore della vettura, finendo a terra. Gravissimo un cicloamatore di 80 anni, residente a Porcari, dopo il terribile incidente stradale che si è verificato ieri intorno alle 14 in via Fossanuova a Porcari, nei pressi dello stabilimento Butangas, a breve distanza dell’ex stazione. Dopo il drammatico impatto, le condizioni dell’anziano si sono rivelate subito molto serie. L’uomo, a seguito all’urto, ha perso molto sangue, a causa delle numerose lesioni riportate.

Lanciato l’allarme, sono stati allertati i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto una ambulanza della Misericordia di Altopascio. I sanitari si sono prodigati per stabilizzare il paziente che successivamente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lucca dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari: il suo stato di salute preoccupa i medici del San Luca, per le vaste ferite riportate nel tremendo urto. Sul posto, per i rilievi, sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Porcari: dovranno ricostruire l’esatta dinamica.

La strada dove si è verificato lo scontro è piuttosto ampia, in un rettilineo, in una giornata con buona visibilità. Tra l’altro è la prima volta che su quell’arteria della zona industriale del paese, si verificano incidenti, almeno di una certa rilevanza. Purtroppo i vigili urbani non potranno nemmeno contare sulle immagini della videosorveglianza, poiché in quell’area non vi sono telecamere. Il pensionato, che abita vicino a via Fossanuova, vista la giornata di sole si è recato a fare un giro in bici da corsa, ma per motivi da chiarire è finito sull’utilitaria, condotta da un altro porcarese.

Massimo Stefanini