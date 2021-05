Lucca, 2 maggio 2021 - Problemi per il traffico sull'autostrada A11 Firenze Mare, dove la viabilità era piuttosto sostenuta per il rientro dal mare di chi aveva scelto la giornata di oggi per trascorrere qualche ora sulla costa. Intorno alle 17 un incidente fra quattro veicoli si è verificato fra Lucca Est e Altopascio in direzione di Firenze. Il traffico, costretto a defluire su una sola corsia, si è rapidamente incolonnato per una decina di chilometri.

Il traffico è rallentato anche sulla carreggiata in direzione mare a causa dei curiosi. Carreggiata mare che già era stata protagonista, nello stesso tratto lucchese, di un altro incidente poche ore prima: un'auto andata a fuoco e distrutta dalle fiamme.

Presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.