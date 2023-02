Incidente fra due auto in località “Cappella“ Ferite quattro persone

Intervento del 118 ieri pomeriggio intorno alle 17.15 per uno scontro tra due auto verificatosi sulla via per Camaiore in località “La Cappella“ a Lucca. Quattro le persone rimaste ferite.

Due feriti sono stati trasportati in codice rosso, per dinamica, all’ospedale di Lucca. Altri due in codice giallo sono stati invece portati all’ospedale Versilia. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Lucca e 4 ambulanze della Misericordia di Lucca, della Misericordia di Massa Macinaia, della Croce Verde di Guamo e della Croce Verde di Porcari.