L'intervento dei vigili del fuoco

Coreglia Antelminelli (Lucca), 25 febbraio 2023 – Incidente stradale a Coreglia Antelminelli intorno alle 18.30 al ponte di Calavorno.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti una macchina e un furgone, che dopo lo scontro è rimasto in bilico sopra il guard-rail. Uno dei due conducenti è stato trasportato in ospedale dal 118 per accertamenti. I mezzi sono stati poi rimossi dai vigili del fuoco.