Auto contro tir in sosta, grave una donna

Altopascio (Lucca), 22 maggio 2023 – Tamponamento tra un'auto e un tir fermo sul lato della carreggiata: è accaduto la notte scorsa, verso le 2.45, ad Altopascio, in via delle Cerbaie, nella zona del supermercato. A bordo della vettura c'erano un uomo di 75 anni e una donna di 47 anni. Nello scontro l'uomo è rimasto praticamente incolume (portato all'ospedale di Lucca solo per un controllo), mentre la donna è rimasta incastrata nell'auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarla: è comunque stata sempre cosciente, riportando un politrauma, ed è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Lucca.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Altopascio con medico a bordo e un'ambulanza della Misericordia di Massa Macinaia.