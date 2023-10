Incidente a Borgo a Mozzano, auto esce fuori strada e finisce nel greto di un fiume

Borgo a Mozzano (Lucca), 2 ottobre 2023 – Paura per un incidente a Borgo a Mozzano. Un’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita fuori strada ed è finita nel greto di un fiume facendo un volo di alcuni metri. L’incidente è avvenuto nella località Corsagna.

A bordo della vettura si trovavano due persone di nazionalità Ucraina. Una è stata portata con elisoccorso all’ospedale di Pisa, mentre l’altra persona a bordo dell’auto ha riportato solo alcune escoriazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca, supportati da un mezzo dello Speleo Alpino Fluviale, una autogrù, oltre al personale sanitario del 118 e la polizia municipale per i rilievi e la dinamica dell’incidente.