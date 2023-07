Incendio nei boschi di Carignano, Lucca: arriva anche l'elicottero Elilucca

Incendio in un bosco nella zona di Carignano.

Le fiamme sono divampate ieri pomeriggio, e i Vigili del Fuoco sono subito intervenuti nel minor tempo possibile, vista anche la situazione climatica e la giornata ventosa, per evitare che la situazione sfuggisse al controllo.

Le squadre di vigili del fuoco della sede centrale, con APS e autobotte, sono intervenute per domare l’incendio di bosco in via delle Nubache, località Carignano, nel comune di Lucca, che si stava propagando nell’area verde.

Le fiamme, vista la giornata di vento e caldo si stavano propagando rapidamente, ma grazie al lavoro delle squadre sul posto la situazione è rimasta sotto controllo. Sul posto erano presenti anche le strutture regionali e le squadre boschive.

Per aiutare e facilitare l’intervento dei vigli del fuoco è sceso in campo anche l’elicottero regionale Elilucca insieme a quella di Pisa.