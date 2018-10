Pieve di Compito (Lucca), 1 ottobre 2018 - Continua la lotta contro il fuoco sul versante lucchese del Monte Serra. Nonostante la pioggia, la situazione desta ancora preoccupazioni e si profila una notte di lavoro dei vigili del fuoco, della Protezione civile e degli addetti antincendio della Regione e dell'Unione dei Comuni (oltre ai tanti volontari presenti) per bonificare la zona ed evitare la ripresa di focolai. La situazione più preoccupante è quella di Pieve di Compito.

"La pioggia ha aiutato ma non basta _scrive su Facebook il sindaco di Capannori, Luca Menesini _ Ancora in azione un elicottero e circa 12 squadre a terra. I Canadair sono rientrati a causa delle condizioni meteo. Sono stati attivati due escavatori per riuscire a delimitare la zona prima della notte. Siamo a circa 24 ettari di bosco andati in fumo".

Il sindaco ringrazia tutte le persone impegnate per contrastare il fuoco. "Si continua a lavorare senza sosta per salvare più bosco possibile, culla di biodiversità e patrimonio di tutti".