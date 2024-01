Incendio in un’abitazione, uomo con gravi ustioni portato al Cisanello

Lucca, 11 gennaio 2024 – Un uomo è rimasto gravemente ferito a causa di un incendio in un’abitazione a San Macario in Piano (Lucca). Le fiamme sono divampate, per cause ancora da accertare, oggi 11 gennaio intorno alle tre del pomeriggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno allertato il 118.

L’uomo, 57 anni, è rimasto ustionato alle braccia e ad altre parti del corpo. È stato portato in codice rosso al pronto soccorso di Lucca ed è stato trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto l’ambulanza della Misericordia di Lucca, vigili del fuoco e polizia.