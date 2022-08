Incendio ad Altopascio, caos in autostrada: tratto chiuso e poi riaperto

Altopascio (Lucca), 5 agosto 2022 - Toscana colpita dagli incendi. Nella giornata di oggi, oltre al rogo scoppiato a Empoli , le fiamme hanno colpito anche la provincia di Lucca. Un incendio di sterpaglie scoppiato oggi, 5 agosto, vicino al casello di Altopascio (Lucca) dell'A11 nel tardo pomeriggio ha costretto alla chiusura temporanea dell'autostrada , tra Chiesina Uzzanese e Altopascio, in entrambe le direzioni a causa del fumo che aveva invaso le carreggiate. Il tratto è stato poi riaperta dopo le 19.

Sul posto, intorno alle 18, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia , sede centrale col supporto di due ABP. Le operazioni si sono rese necessarie sul tratto dell'A11 al Km 49 in entrambe le direzioni. Presente il personale del Comando di Lucca , e Drago elicottero dei vigili del fuoco e personale AIB della Regione Toscana. Una volta domato l'incendio sono partite le operazioni di bonifica dell’area interessata dall’incendio.

«Sul luogo dell'evento - si spiega da Aspi -, si transita su una sola corsia in entrambe le carreggiate e si registrano 8 chilometri di coda in direzione Pisa, mentre nella carreggiata opposta i km di coda sono 4. Per i viaggiatori diretti verso Firenze, si consiglia di uscire ad Altopascio e percorrendo la viabilità ordinaria raggiungere Chiesina, dove è possibile rientrare in autostrada A11 Firenze - Pisa. Percorso inverso per gli utenti diretti a Pisa».