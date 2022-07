Incendi a Altopascio: roghi minacciano case e autostrada. Ferrovia, chiusura temporanea

Altopascio (Lucca), 8 luglio 2022 - Paura a Altopascio, nella zona di via Mammianese Sud, per una serie di incendi che hanno interessato anche la ferrovia e l'autostrada. L'area è quella della frazione di Marginone. Vari punti hanno preso fuoco, vari focolai che hanno a lungo impegnato i vigili del fuoco, arrivati nella zona del rogo con venti operatori e sette veicoli.

Si è trattato di cinque interventi distinti nella stessa zona. Hanno operato i vigili del fuoco del comando di Lucca ma anche quelli del distaccamento di Montecatini, oltre a un'autobotte di supporto dal comando di Pisa. Le fiamme hanno minacciato il metanodotto, alcune abitazioni, una carrozzeria e altre infrastrutture.

Al lavoro anche il personale Antincendi Boschivi della Regione Toscana. I vigili del fuoco, vista la situazione complessa, hanno istituito sul luogo dell'incendio anche un punto comando avanzato con personale qualificato per il coordinamento. Una squadra di vigili del fuoco è poi arrivata anche dal comando di Prato. Interessati campi di sterpaglie e un'uliveta. La linea ferroviaria Lucca-Firenze è stata per un po' interrotta a causa della scarsa visibilità. Interessata anche l'autostrada A11, che non è stata interrotta.

A seguire le operazioni di spegnimento anche il sindaco Sara D'Ambrosio: "Una situazione che rischiava di diventare tragica - dice il primo cittadino - È stato necessario chiudere la via provinciale Mammianese e la ferrovia per intervenire e risolvere gli incendi, che sono arrivati molto vicino alle case".

In totale i treni sulla Firenze-Viareggio sono stati fermi 2 ore dalle 19 alle 21. Ci sono state cancellazioni e bus sostitutivi fra Montecarlo e Lucca.