Incendio alla Calcarta Paura ma pochi danni

Tanta paura, ma fortunatamente danni contenuti per un incendio scoppiato nella prima mattina di ieri nel piazzale di fronte alla cartiera Calcarta Srl di via Pizzorna a Chifenti, nel comune di Borgo a Mozzano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lucca, supportate dal mezzo autobotte. Il rogo, che ha interessato una area circoscritta dove erano ammassate materie prime di lavorazione, è stato domato senza grosse difficoltà anche se le operazioni si sono prolungate per diverse ore, dalle 8 fino a circa metà pomeriggio.

Questo perché il timore in casi come questi, dove l’oggetto interessato dal fuoco è materiale cartaceo e tutto intorno ne insiste ancora molto altro della stessa origine, è una ripresa imprevista dopo che l’incendio sembra all’apparenza spento. A collaborare con i vigili del fuoco anche alcuni dipendenti che hanno contribuito a sgomberare dai cumuli di carta parte del piazzale considerato a maggiore rischio per una propagazione delle fiamme. Per la cartiera Calcarta di Chifenti, che tratta prevalentemente carta a uso domestico e si trova posizionata a meno di un km di distanza dalla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero, dunque danni ridotti e nessuna conseguenza per la circolazione. Le operazioni dei vigili del fuoco di Lucca si sono protratte per diverse ore nelle quali si sono occupati della completa bonifica dell’area, mentre l’azienda ha continuato a lavorare con il normale orario d servizio che non ha subito interruzioni.

Le cause che hanno provocato l’incendio non sono state individuate nell’immediato e sono tuttora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.