Incendio a Gallicano, a fuoco auto e tetti. Un uomo ferito

Gallicano (Lucca), 9 luglio 2023 – A fuoco due tetti di abitazioni, due rimesse e un’auto in provincia di Lucca. Nel rogo una persona è rimasta ferita. L’incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 9 luglio, nel comune di Gallicano in località Selvano. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana. La squadra ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presente anche un tecnico del Comune. Una persona, con escoriazioni varie, è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 per le cure del caso.