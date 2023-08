Incendio a Fabbriche Vergemoli: Bloccata la viabilità

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri nell’area boschiva della località I Mulini nel Comune di Fabbriche di Vergemoli. Il fumo si è alzato nella zona particolarmente impervia che si trova a cavallo delle frazioni di Vallico di Sotto e Vallico di Sopra. Il rogo è stato prontamente circoscritto grazie all’intervento da terra di due squadre specializzate antincendio dell’Unione dei Comuni della Garfagnana che, con il supporto dei Vigili del Fuoco, hanno coordinato i lanci dell’elicottero della Regione Toscana, chiamato per evitare la propagazione del fuoco. Dopo qualche ora di intervento, che ha comportato anche la momentanea chiusura della viabilità sottostante al versante montuoso per motivi di sicurezza preventiva, soprattutto allo scopo di scongiurare il pericolo della caduta di massi, a bruciare è stata una superficie di circa un ettaro. Partite subito dopo lo spegnimento dell’incendio le opere di bonifica particolarmente articolate, vista la zona in buona parte difficilmente accessibile, e l’attivazione del controllo dell’intera area per evitare improvvise riprese dei roghi. Da ricordare che fino al 31 agosto, salvo proroghe legate alla situazione climatica contingente, è vietato in prossimità di boschi e aree verdi abbandonare rifiuti e mozziconi di sigaretta, accendere fuochi, bruciare residui vegetali, accumulare materiale facilmente infiammabile e svolgere attività che potrebbero innescare fuochi. In caso di avvistamento di fumo sospetto o di possibile inizio di incendio rivolgersi ai numeri di emergenza 800 425 425, sala operativa generale, e 112, Vigili del Fuoco.

Fiorella Corti