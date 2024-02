“Incendiano i rifiuti“. La protesta degli abitanti a Tempagnano e Antraccoli

Protestano gli abitanti della località Pulecino, tra Antraccoli e Tempagnano, per una situazione di inquinamento dell’aria che va purtroppo avanti da tempo. Debbono infatti sopportare sempre più spesso i miasmi che si innalzano in aria a seguito degli incendi innescati in una discarica abusiva posta in un campo e prossima ai bordi di una via poderale poco transitata.

Le abitazioni distano a circa due o trecento metri. Luogo quindi ideale per dare modo ai soliti ignoti di agire indisturbati per deporvi, di notte, ogni sorta di materiale a cui viene poi dato fuoco, forse per non lasciare tracce che potrebbero far risalire ai responsabili. Gli abitanti della zona, ci dicono anche di avere più volte segnalato al comune di Lucca l’inconveniente, ma nessuno è mai intervenuto, nonostante nell’esposto inviato abbiano accluso una signficativa documentazione fotografica del materiale incendiato ancora fumante, analoghe a quelle che vedete qui a fianco. Inutile dire che gli abitanti temono per l’incolumità della loro salute, e nell’istanza hanno pure chiesto al Comune di porre in atto un provvedimento urgente, affinché questo obbrobrio abbia termine.

Vincenzo Pardini