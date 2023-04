"Incarichi e nomine contestate? Attaccate me, non chi mi è vicino"

"Non tirate in ballo chi è vicino a me o chi lavora in Comune: se dovete attaccare me, fatelo direttamente". Mario Pardini risponde così alle voci e alla polemiche intorno a alcune nomine e alla vicenda delle autorizzazioni rilasciate a dipendenti comunali per assumere incarichi retribuiti fuori dall’ente. In primis, il sindaco difende il suo capo di gabinetto Beniamino Placido: "Chi è nel mio staff, ha lasciato il suo posto di lavoro venendo in Comune con una retribuzione di circa il 50% inferiore a quanto percepiva nell’azienda privata dove lavorava, e oltretutto non è in aspettativa, dunque se è venuto qui non è certo per l’aspetto economico".

Ma nel suo incontro con i giornalisti Pardini ha parlato anche della questione Geal e delle dimissioni del suo presidente Gianmarco Mancini al termine di una lunga polemica. Il sindaco, proprio ieri, ha risposto alle opposizioni nella riunione della commissione Controllo e Garanzia convocata dal suo presidente, il Pd Francesco Raspini. Per il sindaco, secondo i pareri legali a disposizione, Mancini poteva essere nominato, nonostante avesse un altro incarico in provincia di Livorno.

"La scelta di Mancini affonda in un modus operandi che risale al 2015 e che porta a considerare la Geal come non soggetta a controllo pubblico: gli uffici non hanno fatto altro che continuare a interpretare la questione come in passato. Il mio staff invece non aveva competenze sulla questione avendo avuto le deleghe solo dal gennaio di quest’anno. Per noi non c’è inconferibilità e in questo abbiamo anche illustrato pareri di importanti giuristi. Quanto a Mancini, debbo ringraziarlo per le dimissioni che non erano dovute e dimostrano che ha anteposto l’interesse pubblico al resto".

Sulle autorizzazioni rilasciate ad alcuni dipendenti comunali per retribuzioni esterne, Pardini ha rivendicato la scelta: "Era un premio e una valorizzazione di alcune professionalità dell’ente, che abbiamo verificato non avrebbero tolto tempo al loro impegno qui: ho fatto una valutazione attenta. Chi ha cavalcato la questione forse non ha fatto bene i calcoli, visto che probabilmente quella ipotesi non si concretizzerà neppure".