Inaugurazione del 'Giardino di Comunità' a S.Giusto di Compito, il Sindaco Menesini, 'Creare luoghi per la comunità' Sabato scorso si è inaugurato il Giardino di Comunità di S.Giusto di Compito, realizzato con il contributo dell'amministrazione comunale. Il sindaco Luca Menesini sostiene che creare luoghi per la comunità è importante per mettere a disposizione dei cittadini spazi pubblici belli.