Inaugurazione dei nuovi mezzi e della nuova ambulanza alla festa della Misericordia di Marlia, Capannori

Una comunità che si rafforza passa anche da questi eventi che contribuiscono a cementare l’aggregazione, ma anche l’unione, il sostegno ai bisognosi, l’inclusione. E pure la vicinanza delle istituzioni. Domenica scorsa, in occasione dell’annuale festa della Misericordia di Marlia, c’è stata l’inaugurazione dei nuovi mezzi e della nuova ambulanza. Dopo la Santa Messa, intorno a mezzogiorno circa, ha avuto luogo la benedizione e a seguire, la tradizionale sfilata dei mezzi di soccorso lungo le strade paesane. Qualcuno ha anche pensato che fosse successo qualcosa. Invece è stato rassicurato dal transito festoso dei nuovi mezzi. "Un grazie infinito ai nostri volontari e dipendenti hanno dato il cuore, entusiasmo, emozione per averci fatto vivere a tutti noi e i nostri ospiti una giornata meravigliosa e piena di calore umano – ha commentato il presidente Maria Teresa Mateeli - un forte abbraccio a tutti i partecipanti e ai gruppi che ci hanno aiutato a realizzare questa stupenda giornata".

Non è voluto mancare nemmeno il sindaco di Capannori (Marlia è la frazione più grande), Luca Menesini: "Il volontariato è ima grande risorsa, ringrazio anche Raffaele Domenici, vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, presente alla manifestazione. Questi eventi rappresentano una benedizione". Presente anche l’assessore Giordano Del Chiaro. La Misericordia di Marlia è sempre presente nel sostegno ai bisognosi, come dimostra la recente campagna per gli aiuti alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

Ma.Ste.